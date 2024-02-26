Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Планируется отремонтировать комплекс МГУ имени Ломоносова Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что более 130 разрешений на различные восстановительные работы выдано в Москве с начала 2024 года в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия.