Сетевые клубы или индивидуальные тренеры: кто получил преимущество на рынке фитнес-услуг Новосибирска в условиях пандемии?

Рынок фитнес-услуг можно считать достаточно конкурентным. Здесь много крупных сетевых игроков с известными брендами и персональные тренеры, которым нужно прилагать больше усилий для своего продвижения и быть эффективными в условиях меньших бюджетов.
Рынок фитнес-услуг можно считать достаточно конкурентным. Здесь много крупных сетевых игроков с известными брендами и персональные тренеры, которым нужно прилагать больше усилий для своего продвижения и быть эффективными в условиях меньших бюджетов.
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