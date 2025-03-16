❗️Главные заявления Главы Крыма Сергея Аксёнова в эфире «Крым 24»❗️ 🔴Крымская весна – это восстановление исторической справедливости 🔴В Крыму выполнены все задачи по безопасности и обеспечению населения всем необходимым 🔴Путин в 2014 году поддержал волю крымчан и держал все на контроле 🔴«Зашел в кабинет и он уже готов был сдать оружие»: Как Аксёнов принимал отставку начальника СБУ в Крыму 🔴Крымский подвиг 2014 года никто не сможет повторить 🔴«Они опешили от наглости»: Как Аксёнов в 2014 году вёл переговоры с офицерами на тот момент военного флота Украины 🔴Никаких сухопутных операций Крыму не угрожает 🔴«Плевать нам.