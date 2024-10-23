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Алаудинов назвал месяц, который станет решающим для СВО

Алаудинов назвал месяц, который станет решающим для СВО

Командир спецназа "Ахмат" уверен, что одним из самых результативных месяцев для ВС России будет ноябрьГенерал-майор Апти Алаудинов сообщил важную новость: позиции ВСУ трещат по швам, русская армия продолжает продвигаться.

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Вера Охотникова
Мужик с большой буквы
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