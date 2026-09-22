Ветеринар Шеляков призвал не давать кошкам и собакам лук и чеснок

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что лук и чеснок опасны для кошек и собак в любом виде, сообщает Sputnik .
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