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Трамп объяснил преимущество хороших отношений с Путиным

Трамп объяснил преимущество хороших отношений с Путиным

Для Вашингтона лучше поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший американский лидер и кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп.

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