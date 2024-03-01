Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму проект закона, который закрепит в Лесном кодексе правила сбора валежника.
В Думу внесут законопроект о закреплении правил сбора валежника в лесах
Комментарии
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Бендер Задунайский
Спасибо благодетели . А тех ,у кого обнаружат нормальные дрова во дворе , будут наверное расстреливать ... Прямо у поленицы !
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21 час.
Галина
Слуцкого вместе с его командой в тайгу с рулеткой мерять длину веток...
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21 час.
irina bugrova
Полнейший дебилизм. Неужели не нашлось более достойного применения своих умственных способностей? Да, самое главное не забыть каждый лес в России обнести 3-х метровым забором и поставить КПП через каждые 200 метров...
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19 час.
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