В Думу внесут законопроект о закреплении правил сбора валежника в лесах

Бендер Задунайский Спасибо благодетели . А тех ,у кого обнаружат нормальные дрова во дворе , будут наверное расстреливать ... Прямо у поленицы !

Галина Слуцкого вместе с его командой в тайгу с рулеткой мерять длину веток...