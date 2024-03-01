Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Голландский футбольный тренер Хиддик сказал, что футбол в России не популярен. В сборную России приходилось выбирать ...Ветеран ЦСКА Поно...
  • Svetlana Kuzmina
    А зачем что-то проверять? У МО Германии на это уйдёт полгода, а то и больше, также как с расследованием СП-1-2. Вам д...DPA: Минобороны Г...
  • Сергей Oблезов
    Все врут!ВС Литвы заверили...

В Думу внесут законопроект о закреплении правил сбора валежника в лесах

В Думу внесут законопроект о закреплении правил сбора валежника в лесах

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму проект закона, который закрепит в Лесном кодексе правила сбора валежника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Спасибо благодетели . А тех ,у кого обнаружат нормальные дрова во дворе , будут наверное расстреливать ... Прямо у поленицы !
Ответить
21 час.
Галина
Слуцкого вместе с его командой в тайгу с рулеткой мерять длину веток...
Ответить
21 час.
irina bugrova
Полнейший дебилизм. Неужели не нашлось более достойного применения своих умственных способностей? Да, самое главное не забыть каждый лес в России обнести 3-х метровым забором и поставить КПП через каждые 200 метров...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх