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Финансовый эксперт Матвеева посоветовала распределять продукты длительного хранения по категориям

Финансовый эксперт Матвеева посоветовала распределять продукты длительного хранения по категориям

Летом многие забывают следить за продуктами в кухонных шкафах, сосредотачиваясь на холодильнике. Однако даже продукты с длительным сроком хранения требуют правильных условий, сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с Life.

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