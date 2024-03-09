Абрамович может купить испанскую «Валенсию»

Фанаты надеются, что с появлением нового владельца дела клуба пойдут в гору.фото: wikiрedia.org/Marina Lystseva--> Российский миллиардер и бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович выражает заинтересованность в покупке испанского клуба «Валенсия».
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