Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь Марко Рубио вновь озвучил позицию президента Дональда Трампа, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Киевом.