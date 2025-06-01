Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь Марко Рубио вновь озвучил позицию президента Дональда Трампа, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Киевом.
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