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Юрист предупредил дачников о штрафах за неубранный снег

Юрист предупредил дачников о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов в воскресенье, 19 декабря, напомнил: в некоторых ситуациях из-за неубранного снега могут оштрафовать как физических, так и юридических собственников садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

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