На новогодних каникулах Брянск и Москву свяжут дополнительные поезда

Обновленное расписание начнет действовать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Поезд №221/222 Брянск - Москва - Брянск (из Москвы 30 декабря, из Брянска 8 января), №273/274 Брянск - Москва - Брянск (из Москвы 30 декабря, 3, 6 января, из Б .