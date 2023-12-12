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На новогодних каникулах Брянск и Москву свяжут дополнительные поезда

На новогодних каникулах Брянск и Москву свяжут дополнительные поезда

Обновленное расписание начнет действовать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Поезд №221/222 Брянск - Москва - Брянск (из Москвы 30 декабря, из Брянска 8 января), №273/274 Брянск - Москва - Брянск (из Москвы 30 декабря, 3, 6 января, из Б .

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