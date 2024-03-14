В Комрате при поддержке YMCA Молдова открылась школа Hip Hop BM Style

В городе Комрат на базе лицея им. Д. Мавроди создана школа Hip Hop BM Style, где дети и молодежь города будут обучаться культуре уличного танца под руководством Андрея Страту - двукратного чемпиона Европы по хип-хопу, выпускника программы Change Agents YMCA.