МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. Российские войска открыли новое направление боевых действий в Сумской области, на выборах в Европарламент победу одерживает поддерживающая Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия, самолет ВСУ впервые нанес удар по России вне новых регионов.
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