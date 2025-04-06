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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Благодаря поддержки США, евреи прочно сидят на Ближнем Востоке. Однако: "Они широко распространены в Евразии, Северно...От Ноева ковчега ...
  • владимир коверко
    так они пишут их не для себя а 😉для другихОт Ноева ковчега ...
  • Владимир Негода
    сами евреи верят во все эти сказки ?От Ноева ковчега ...

От Ноева ковчега до Чёрного моря: по следам величайшей катастрофы древности

От Ноева ковчега до Чёрного моря: по следам величайшей катастрофы древности

От Ноева ковчега до Чёрного моря: по следам величайшей катастрофы древности Рассказ из Книги Бытия: Ноев ковчег и Божий гнев История, знакомая многим с детства, начинается мрачно и величественно на страницах первой книги Моисеевой, Бытия.

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Комментарии
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Владимир Негода
сами евреи верят во все эти сказки ?
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17 час.
владимир коверко
так они пишут их не для себя а 😉для других
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15 час.
Юрий Ильинов
Благодаря поддержки США, евреи прочно сидят на Ближнем Востоке. Однако: &quot;Они широко распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, Австралии и Океании. Однако в Африке подобные сюжеты встречаются крайне редко ...&quot; Согласитесь, что разумней предположить, что еврейские рассказы описывают реальное событие. Также обратите внимание на отсутствие описаний в Африке, где евреи были.
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13 час.
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