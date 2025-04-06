так они пишут их не для себя а 😉для других

Юрий Ильинов

Благодаря поддержки США, евреи прочно сидят на Ближнем Востоке. Однако: "Они широко распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, Австралии и Океании. Однако в Африке подобные сюжеты встречаются крайне редко ..." Согласитесь, что разумней предположить, что еврейские рассказы описывают реальное событие. Также обратите внимание на отсутствие описаний в Африке, где евреи были.