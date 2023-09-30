Все инстинкты работают: центр "Тигр" выпустил в тайгу пятерых медвежат

Пятерых гималайских медвежат выпустили на отдаленную от людей территорию Уссурийской тайги. Возвращение в дикую среду стало возможно благодаря длительной и кропотливой работе сотрудников реабилитационного центра "Тигр", который находится рядом с селом Алексеевка в Приморском крае, сообщиет "Информационное агентство PrimaMedia".