Все инстинкты работают: центр "Тигр" выпустил в тайгу пятерых медвежат

Пятерых гималайских медвежат выпустили на отдаленную от людей территорию Уссурийской тайги. Возвращение в дикую среду стало возможно благодаря длительной и кропотливой работе сотрудников реабилитационного центра "Тигр", который находится рядом с селом Алексеевка в Приморском крае, сообщиет "Информационное агентство PrimaMedia".
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