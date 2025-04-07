Нижнекамск примет копию Знамени Победы в рамках всероссийской эстафеты

Автор: Эльза Кузнецова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Через неделю, 14 апреля, в Нижнекамске состоится торжественное мероприятие в рамках всероссийской патриотической акции «Наша великая Победа».
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