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Татар-информ

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Нижнекамск примет копию Знамени Победы в рамках всероссийской эстафеты

Нижнекамск примет копию Знамени Победы в рамках всероссийской эстафеты

Автор: Эльза Кузнецова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Через неделю, 14 апреля, в Нижнекамске состоится торжественное мероприятие в рамках всероссийской патриотической акции «Наша великая Победа».

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