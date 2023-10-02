ФОТО:PRESIDENT OF UKRAINE/BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ "ПЕЙ, ЛЫСЫЙ, ПЕЙ!": США НАЗВАЛИ СРОК УХОДА ЗЕЛЕНСКОГО США и ведомый ими коллективный Запад готовит "слив" Зеленского не позже марта 2024 года.
"Пей, лысый, пей!"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Jubar
Ответить
1 д.
виктор матвеев
Мир на бывшей украине возможен только после победы России в СВО и безоговорочной капитуляциии Хохлореха, все остальные мирные договоренности будут только временным перемирием до новой войны.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии