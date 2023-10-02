Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Ни по кому не соскучилась.Ждем ли мы тут по...
  • виктор матвеев
    Не знаю что там покурил гражданин Сурков, но нести такой бред об объединенном великом севере в составе США, Западной ...Статью бывшего кр...
  • виктор матвеев
    Мир на бывшей украине возможен только после победы России в СВО и безоговорочной капитуляциии Хохлореха, все остальны..."Пей, лысый, пей!"

"Пей, лысый, пей!"

"Пей, лысый, пей!"

ФОТО:PRESIDENT OF UKRAINE/BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ "ПЕЙ, ЛЫСЫЙ, ПЕЙ!": США НАЗВАЛИ СРОК УХОДА ЗЕЛЕНСКОГО США и ведомый ими коллективный Запад готовит "слив" Зеленского не позже марта 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Jubar
Ответить
1 д.
виктор матвеев
Мир на бывшей украине возможен только после победы России в СВО и безоговорочной капитуляциии Хохлореха, все остальные мирные договоренности будут только временным перемирием до новой войны.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх