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На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе между США и Мексикой произошла перестрелка, о чем сообщает телеканал Fox News.Инцидент имел место в Техасе, когда, как предполагается, член наркокартеля открыл огонь по пограничникам, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть реку, разделяющую две страны.

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