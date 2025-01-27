На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе между США и Мексикой произошла перестрелка, о чем сообщает телеканал Fox News.Инцидент имел место в Техасе, когда, как предполагается, член наркокартеля открыл огонь по пограничникам, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть реку, разделяющую две страны.