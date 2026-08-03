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Отказалась от карьеры стоматолога ради кино: как Софья Аржаных оставила медицину и стала звездой «Цикад»

Отказалась от карьеры стоматолога ради кино: как Софья Аржаных оставила медицину и стала звездой «Цикад»

Софья Аржаных поняла, что совершает ошибку, в первый же день учебы в медицинском институте. Будущая звезда «Цикад» почувствовала, что занимает чужое место, а перспектива стать средним стоматологом ее пугала.

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