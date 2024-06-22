ЛОНДОН (ИА Реалист). Киевский режим и его сторонники намерены потребовать от Белого дома на июльском саммите, посвященном 75-й годовщине НАТО в Вашингтоне дать твердые гарантии того, что так называемая Украина будет принята в ряды членов Североатлантического альянса.