В Госдуме заявили об окончании эпохи ипотечного кредитования

Ипотека уже исчерпала свои возможности, как средство улучшения жилищных условий россиян. Об этом в ходе пленарного заседания Всероссийского жилищного конгресса заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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