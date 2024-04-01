Игорь Корнеев: Чемпионство — это не про «Краснодар»

Игорь Корнеев высказался об игре «Краснодара» в матче с «Локомотивом». Бывший полузащитник «Барселоны», «Фейеноорда» и сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями от игры «Краснодара» с «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ, отметив, что после такого выступления можно говорить, что «Краснодар» — это не команда-проект для чемпионства.