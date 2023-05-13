Жестокие игры психики: можно ли распознать ментальный недуг потенциального убийцы

Узнать в человеке потенциального убийцу с психическим расстройством порой не может даже психиатр. Зачастую сами люди не знают, что унаследовали от родственника ментальный недуг, не имеют возможности предугадать приступ и его страшные последствия.
Узнать в человеке потенциального убийцу с психическим расстройством порой не может даже психиатр. Зачастую сами люди не знают, что унаследовали от родственника ментальный недуг, не имеют возможности предугадать приступ и его страшные последствия.
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