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Жестокие игры психики: можно ли распознать ментальный недуг потенциального убийцы

Жестокие игры психики: можно ли распознать ментальный недуг потенциального убийцы

Узнать в человеке потенциального убийцу с психическим расстройством порой не может даже психиатр. Зачастую сами люди не знают, что унаследовали от родственника ментальный недуг, не имеют возможности предугадать приступ и его страшные последствия.

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