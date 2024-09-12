Появились сведения о разрешении Запада относительно ударов ВСУ по целям на территории России. Прошла информация, что Киеву разрешили использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полтава превратилась в морг: В слитых некрологах офицеры НАТО. Убито почти 1000 элитных солдат. Раненых подвели медики
- По стратегическим бомбардировщикам мурманской базы «Оленья» ударили с территории НАТО: чем это грозит
- Важные новости из Курской области: "Ответ" Белоусова ценой в сотни миллиардов. Фронт в ожидании последнего прорыва
Свежие комментарии