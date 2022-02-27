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КОЛОСКОВ поражён поспешностью ФИФА: Похоже, сценарий наказания спланирован заранее и ничего общего с адекватностью не имеет

КОЛОСКОВ поражён поспешностью ФИФА: Похоже, сценарий наказания спланирован заранее и ничего общего с адекватностью не имеет

«Это абсурд какой-то, честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что ведь чемпионат мира только пройдет в ноябре, - возмутился поспешностью решения ФИФА по наказанию России почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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