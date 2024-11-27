В США потребовали отвергнуть запрос Байдена на выделение новой помощи Киеву

Конгресс не должен делать бесплатный подарок Джо Байдену перед его уходом с поста президента США для дальнейшего подрыва мирных переговоров избранного президента Дональда Трампа, заявил американский сенатор Майк Ли.
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