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Байден раскритиковал поведение Трампа

Байден раскритиковал поведение Трампа

Чем ближе выборы главы государства в США, тем чаще политики высказываются о своих оппонентах. Действующий глава США Джо Байден считает экс-президента Дональда Трампа самой большой угрозой для «свободы и демократии» в стране, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.

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