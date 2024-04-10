Байден раскритиковал поведение Трампа

Чем ближе выборы главы государства в США, тем чаще политики высказываются о своих оппонентах. Действующий глава США Джо Байден считает экс-президента Дональда Трампа самой большой угрозой для «свободы и демократии» в стране, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.
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