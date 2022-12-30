Проворов набрал 1-е очко за 10 игр, сделав передачу в овертайме матча с «Сан-Хосе»

Иван Проворов набрал 1-е очко за 10 матчей, сделав передачу в овертайме игры с «Сан-Хосе». Россиянин ассистировал Энтони Деанджело, поставившему точку в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Шаркс» (4:3 ОТ).