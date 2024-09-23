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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Неважно, где живет пациент". Как сделать здравоохранение на Алтае единым механизмом?

"Неважно, где живет пациент". Как сделать здравоохранение на Алтае единым механизмом?

О том, что сделано за последние годы и как развивать медицину дальше, amic.ru рассказал глава Минздрава региона Дмитрий Попов В начале 2024 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объявил о старте девяти региональных проектов, которые должны сделать медицину лучше.

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