"Неважно, где живет пациент". Как сделать здравоохранение на Алтае единым механизмом?

О том, что сделано за последние годы и как развивать медицину дальше, amic.ru рассказал глава Минздрава региона Дмитрий Попов В начале 2024 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объявил о старте девяти региональных проектов, которые должны сделать медицину лучше.