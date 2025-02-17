Исследователи обучают ИИ интерпретировать эмоции животных

Искусственный интеллект может со временем помочь нам понимать, когда животные испытывают боль или проявляют другие эмоции - по крайней мере, так утверждают исследователи, о которых недавно написали в журнале Science.
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