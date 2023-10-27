26 лет спустя создатель Fallout разрешает самый большой спор по игре: кто и почем...

26 лет спустя создатель Fallout разрешает самый большой спор по игре: кто и почему сбросил первую ядерную бомбу?Тим Кейн, один из создателей оригинальной ролевой игры Fallout, внёс свою лепту в вечный спор о начале вселенского ядерного апокалипсиса, раз и навсегда подтвердив, кто именно сбросил первую ядерную бомбу.