От мертвого осла уши

Чем Россия ответит Эстонии на территориальные претензии Дмитрий Родионов На фото: кандидат в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса (Фото: imago images/Scanpix/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Станислав Бышок Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы «аннексированных территорий» Речь идет о Тартуском мирном договоре между Эстонией и Советской Россией, заключенном в 1920 году, согласно которому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области).