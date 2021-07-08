БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От мертвого осла уши

От мертвого осла уши

Чем Россия ответит Эстонии на территориальные претензии Дмитрий Родионов На фото: кандидат в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса (Фото: imago images/Scanpix/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Станислав Бышок Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы «аннексированных территорий» Речь идет о Тартуском мирном договоре между Эстонией и Советской Россией, заключенном в 1920 году, согласно которому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области).

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Владимир Чернышов
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