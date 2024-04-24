Около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Геннадий Бережнов

Отлично где то 24000 квартир. Однако молодёжь продолжает уезжать с региона. Квартиру за 5-7 млн. при заработной плате сегодня в Крае могут не многие. А ипотечная кабала на 20 лет так же не устраивает. Едут на Урал, Москву, где цены те же, а З/П в 2 раза больше!