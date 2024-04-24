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Около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Показатели 2023 года превысили результаты 2022-го В Алтайском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 946 тысяч квадратных метров жилья, что на 2,5% больше, чем в 2022 году.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Отлично где то 24000 квартир. Однако молодёжь продолжает уезжать с региона. Квартиру за 5-7 млн. при заработной плате сегодня в Крае могут не многие. А ипотечная кабала на 20 лет так же не устраивает. Едут на Урал, Москву, где цены те же, а З/П в 2 раза больше!
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16 час.
Сергей Иовенко
А теперь вопрос из зала, а сколько из этого мульёна было продано квадратных метров? А вот &quot;дураки коммуняги&quot; отрапортовали бы по другому: было сдано в эксплуатацию и получили квартиру, как у Геннадия, 24 тысячи семьи.
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11 час.

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