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Нидерланды передадут Киеву истребители F-16 в 2024 году

Нидерланды передадут Киеву истребители F-16 в 2024 году

Украина получит истребители F-16 в 2024 году. Их передадут Киеву Нидерланды, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, трансляция ее выступления велась на сайте ЕК.

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