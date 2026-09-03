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Регионы России

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В Екатеринбурге государству переданы 100% акций «Вентпрома»

В Екатеринбурге государству переданы 100% акций «Вентпрома»

Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску заместителя прокурора Свердловской области признал бенефициаров Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» экстремистским объединением и изъял у них 100% акций предприятия, которые перешли в доход государства.

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