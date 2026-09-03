В Екатеринбурге государству переданы 100% акций «Вентпрома»

Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску заместителя прокурора Свердловской области признал бенефициаров Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» экстремистским объединением и изъял у них 100% акций предприятия, которые перешли в доход государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Пляжи Сирия време...
- АЗ Пляжи Сирия време...
- В популярных корм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым