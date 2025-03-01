Медведев: Россия готова к диалогу по Украине, но не с "дрессированными животными"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России обсуждать урегулирование конфликта на Украине только с теми, кто готов к конструктивному диалогу, исключая, по его выражению, "дрессированных животных", работающих за корм, предоставленный хозяином.