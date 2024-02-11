«Я делаю шаг»: И снова 1 сентября

Год педагога и наставника — а 2023-й был объявлен именно таким — добрался и до российского кино. 1 сентября онлайн вышел сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым в роли стартапера, променявшего столичные бизнес-возможности на провинциальную школу, а спустя неделю — уже на большие киноэкраны — вышел фильм «Я делаю шаг» с Сергеем Новосадом, который только еще в мечтах о Москве вынужден работать учителем обычной псковской школы.