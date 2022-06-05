В Магнитогорске сотрудники ДПС помогли водителю с больным ребенком

Малыш задыхался, и полицейские домчали его до больницы с мигалками. Патрульные ДПС Виталий Шаманаев и Александр Егоров остановили для проверки документов «девятку».
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Юрий Подоляка: Российские войска ведут методичное уничтожение живой силы и военной техники противника
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии