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В Магнитогорске сотрудники ДПС помогли водителю с больным ребенком

В Магнитогорске сотрудники ДПС помогли водителю с больным ребенком

Малыш задыхался, и полицейские домчали его до больницы с мигалками. Патрульные ДПС Виталий Шаманаев и Александр Егоров остановили для проверки документов «девятку».

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