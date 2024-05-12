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Формула Е. Берлин. Да Кошта выиграл 2-ю гонку после старта с 10-й позиции, Кэссиди – 2-й, Роулэнд – 3-й

Пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине. Да Кошта сумел выиграть заезд, несмотря на старт с 10-й позиции, прорвавшись в группу лидеров.

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