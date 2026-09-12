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CNN: Украина направила военных, включая операторов БПЛА, в Мали, Судан и Ливию

CNN: Украина направила военных, включая операторов БПЛА, в Мали, Судан и Ливию

Киев направил около 15 военных специалистов по беспилотникам в Мали, несколько — в Судан, а также разместил группу в Ливии для противодействия Москве за пределами российско-украинского конфликта.

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