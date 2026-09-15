BabyDoge приобретает LimeWire

BabyDoge приобрела LimeWire и назначила новое руководство для этого бренда, известного еще со времен раннего интернета как сервис для обмена файлами.
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