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Воронежские новости

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В Острогожске мужчина избил соседа по гаражу из-за грязных ворот и разбитой камеры

В Острогожске мужчина избил соседа по гаражу из-за грязных ворот и разбитой камеры

Горожанин заметил, что ворота его гаража испачканы неизвестной жидкостью, а камера видеонаблюдения разбита.

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