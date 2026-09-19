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Банда морских львов не хотела выпускать грузовики из порта

Банда морских львов не хотела выпускать грузовики из порта

Морские львы перекрыли дорогу грузовикам на выезде из порта. Наглые ластоногие не хотели уходить и требовали "взятку" в виде свежей рыбой.

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