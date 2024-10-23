Выставка совместного творчества ´Дары природы´.

Традиционно, каждую осень, семьи воспитанников создают в детском саду атмосферу осенней красоты. В этом году на выставке ´Дары природы´ представлены 37 поделок, а это значит 37 семей проявили творчество и изобретательность.
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