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Выставка совместного творчества ´Дары природы´.

Выставка совместного творчества ´Дары природы´.

Традиционно, каждую осень, семьи воспитанников создают в детском саду атмосферу осенней красоты. В этом году на выставке ´Дары природы´ представлены 37 поделок, а это значит 37 семей проявили творчество и изобретательность.

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