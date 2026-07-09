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Север Пресс

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Глава общественного штаба ЯНАО Заякин: выборы будут легитимными и открытыми

Глава общественного штаба ЯНАО Заякин: выборы будут легитимными и открытыми

В Салехарде состоялось заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. На заседании обсудили готовность системы к предстоящим выборам депутатов Госдумы IX созыва и подтвердили высокий уровень подготовки, сообщили в «Максе» Общественной палаты округа.

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