Глава общественного штаба ЯНАО Заякин: выборы будут легитимными и открытыми

В Салехарде состоялось заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. На заседании обсудили готовность системы к предстоящим выборам депутатов Госдумы IX созыва и подтвердили высокий уровень подготовки, сообщили в «Максе» Общественной палаты округа.