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Газета.ру

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МИД КНДР: НАТО провоцирует нестабильность, поддерживая неонацистов

МИД КНДР: НАТО провоцирует нестабильность, поддерживая неонацистов

НАТО планомерно ухудшает ситуацию в области безопасности в Европе, поддерживая неонацистские силы. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, текст обращения распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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