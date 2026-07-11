МИД КНДР: НАТО провоцирует нестабильность, поддерживая неонацистов

НАТО планомерно ухудшает ситуацию в области безопасности в Европе, поддерживая неонацистские силы. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, текст обращения распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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