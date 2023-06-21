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«Известия»: в молочной продукции российских производителей нашли пальмовое масло

«Известия»: в молочной продукции российских производителей нашли пальмовое масло

Генпрокуратура проведет проверку фактов фальсификации при производстве молочной продукции. Некоторые российские производители вместо молочных жиров использовали пальмовое масло, сказано в исследовании «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

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