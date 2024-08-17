В России заявили о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС. Минобороны пообещало жесткий ответ

Минобороны РФ пообещало жесткий ответ в случае провокации Киева на Курской АЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
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