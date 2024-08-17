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В России заявили о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС. Минобороны пообещало жесткий ответ

В России заявили о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС. Минобороны пообещало жесткий ответ

Минобороны РФ пообещало жесткий ответ в случае провокации Киева на Курской АЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

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Комментарии
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Александр Коротков
Даже я уже не принимаю в серьёз заявления МО РФ.....
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18 час.
Галина Друзина
Да, пообещало и на этом конец.
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17 час.

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