Минобороны РФ пообещало жесткий ответ в случае провокации Киева на Курской АЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.