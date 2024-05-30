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В прокуратуре Кузбасса проверят самострой пляжного кафе

В прокуратуре Кузбасса проверят самострой пляжного кафе

Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за публикаций о самострое пляжного кафе.В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что речь идет о заведении «Буканьеры» на территории озера Красное в Кемерово.

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